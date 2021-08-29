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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

12:31 م الأحد 29 أغسطس 2021
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم نحو 793 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وبلغ سعر الجرام من الذهب عيار 18 إلى 680 جنيهًا، وعيار 24 إلى 906 جنيهات، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6344 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية

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