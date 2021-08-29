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ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد

10:05 ص الأحد 29 أغسطس 2021
ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و27 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و80 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

وبلغ كيلو البوري ليتراوح اليوم بين 50 و58 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 85 و165 جنيهًا.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي سوق الجملة

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