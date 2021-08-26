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الألومنيوم يقترب من أعلى مستوى في 3 سنوات.. هل تتأثر الأسعار محليًا؟

12:09 م الخميس 26 أغسطس 2021
الألومنيوم يقترب من أعلى مستوى في 3 سنوات.. هل تتأثر الأسعار محليًا؟

صعدت أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية


كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية قرب أعلى مستوى لها في 3 سنوات، بسبب نقص المعروض بالأسواق، وفقا لوكالة بلومبرج.

وقالت الوكالة، إن السعر ارتفع إلى 2629 دولارا للطن ببورصة لندن للمعادن قرب مستوى 2642 دولارا للطن الذي سجله المعدن في 30 يوليو الماضي وهو أعلى مستوى للمعدن منذ إبريل 2008.

ويرتبط سعر المعدن في مصر بالسعر بالبورصات العالمية، حيث تستورد مصر إجمالي ما تستهلكه من الخامات لتصنيع الألومنيوم من الخارج، وفقا لقول محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

وذكر المهندس، أن ارتفاع السعر العالمي سيؤثر على سعر المعدن بمصر، وبالتالي يؤثر على أسعار السلع التي يدخل في صناعتها الألومنيوم.

ووفقا لقول رئيس الغرفة، فإن المنتج لن يتحمل الزيادات المستمرة في سعر المعدن، وستُحمل هذه الزيادة على سعر المنتج النهائي بالأسواق.

وقال المهندس، إن السوق في حالة ركود تام بسبب الزيادات السابقة للمعدن مع بداية العام الجاري، وهذه الزيادة يسبب ركودا أكبر، وذلك نظرا لتراجع القوة الشرائية بشكل كبير للمواطن.

وبحسب بلومبرج، ارتفع سعر طن الألومنيوم منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بنسبة 32%، ليحتل المرتبة الثانية من ناحية النمو على مستوى المعادن.

أسعار الألومنيوم صناعة المعادن البورصات العالمية

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