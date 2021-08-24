Masrawy logo white

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع سفير هولندا المشروعات التنموية بين البلدين

10:59 ص الثلاثاء 24 أغسطس 2021
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع سفير هولندا المشروعات التنموية بين البلدين

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع هان مروتس سخابفلد، سفير المملكة الهولندية بالقاهرة، العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وهولندا، والمشروعات التنموية بين البلدين.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، حضر اللقاء ماريولين يونجمان، رئيس قسم الشئون الاقتصادية والتعاون الإنمائي بالسفارة، ولويس مارتنز، نائب رئيس القسم الاقتصادي.

وقالت الوزارة إن اللقاء يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شُركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز علاقات التعاون المشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030، من خلال اتفاقيات التمويل التنموي، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء ناقشت الوزيرة مع السفير الهولندي علاقات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين البلدين، والتي تسهم في تعزيز أطر العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، كما تطرقت المباحثات إلى أطر التعاون في مجالات تمكين المرأة وتنظيم الأسرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتمت الإشارة، خلال اللقاء، إلى شراكة سفارة هولندا مع بنك الإسكندرية كشريك رئيسي من القطاع الخاص وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي في برنامج ريادة الأعمال "أورنج كورنرز مصر"، وهي المبادرة التي تستهدف توفير التدريب وشبكات الاتصال والتسهيلات لرواد الأعمال للبدء في أعمالهم المبتكرة وتنميتها.

وتضم المبادرة برنامجي حاضنات أعمال مستقلين- أحدهما في القاهرة والآخر في صعيد مصر (أسيوط)- ويوفر كل برنامج منهم دورات تدريبية متكررة لمدة 6 أشهر لعدد 15 إلى 25 رائد أعمال في كل مرة.

وأشاد السفير الهولندي بالعلاقات المشتركة التي تربط البلدين منذ ستينيات القرن الماضي، والتي دعمت المشروعات التنموية في العديد من القطاعات من بينها الزراعة والري والصناعة والصحة والإسكان والنقل والكهرباء والتموين والتعليم والتنمية المحلية والمرافق.

وأشار إلى أن هولندا دعمت تنفيذ عدد من المشروعات التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع الجهات الوطنية في صعيد مصر، فضلا عن جهود دعم القطاع الخاص في مصر من خلال العمل المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وترتبط مصر وهولندا بعلاقات تعاون اقتصادي مشترك منذ عام 1975 من خلال اتفاقيات تعاون فني ومالي، وتبلغ حجم محفظة التعاون بين الجانبين 348 مليون يورو، لتمويل مشروعات في قطاعات عدة من بينها الزراعة والري والصناعة والصحة، وفقا للبيان.

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي هان مروتس سخابفلد المشروعات التنموية هولندا

الخبر التالى:

والدها مدير بجهاز حماية المنافسة.. وزيرة الصناعة تكرم البطلة فريال أشرف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
189

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286541

إجمالي الإصابات

16676

إجمالي الوفيات

236075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا