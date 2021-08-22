صادرات مصر تتعافى من آثار فيروس كورونا في 7 أشهر (تفاعلي)

كتبت-ياسمين سليم:

تظهر بيانات وزارة التجارة والصناعة أن صادرات مصر غير البترولية بدأت في التعافي من أثار فيروس كورونا، منذ بداية العام الجاري وحتى يوليو الماضي.

وسجلت صادرات مصر غير البترولية 22% ارتفاعًا خلال أول أشهر من العام الجاري لتبلغ 17.7 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وتعكس هذه الزيادة ارتفاعات شهرية متتالية في قيمة الصادرات على مدار الأشهر السبعة الماضية، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.