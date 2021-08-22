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صادرات مصر تتعافى من آثار فيروس كورونا في 7 أشهر (تفاعلي)

02:23 م الأحد 22 أغسطس 2021
صادرات مصر تتعافى من آثار فيروس كورونا في 7 أشهر (تفاعلي)

صادرات

كتبت-ياسمين سليم:

تظهر بيانات وزارة التجارة والصناعة أن صادرات مصر غير البترولية بدأت في التعافي من أثار فيروس كورونا، منذ بداية العام الجاري وحتى يوليو الماضي.

وسجلت صادرات مصر غير البترولية 22% ارتفاعًا خلال أول أشهر من العام الجاري لتبلغ 17.7 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وتعكس هذه الزيادة ارتفاعات شهرية متتالية في قيمة الصادرات على مدار الأشهر السبعة الماضية، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.

صادرات فيروس كورونا وزارة التجارة والصناعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
173

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286168

إجمالي الإصابات

16663

إجمالي الوفيات

235635

إجمالي المتعافين

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