Masrawy logo white

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق الجملة ببداية الأسبوع

10:02 ص السبت 21 أغسطس 2021
أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق الجملة ببداية الأسبوع

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بين 22 و26 جنيهًا، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 60 و70 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البوري بين 50 و60 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير اليوم بين 85 و165 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

أسعار السمك المأكولات البحرية سوق الجملة

الخبر التالى:

"النصر للسيارات" تبدأ تجربة السيارة الكهربائية "E70" بالتعاون مع "أوبر"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا