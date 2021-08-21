أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق الجملة ببداية الأسبوع

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بين 22 و26 جنيهًا، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 60 و70 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البوري بين 50 و60 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير اليوم بين 85 و165 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.