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قفزة في أسعار الذهب بالسوق المحلي والجرام يرتفع 9 جنيهات بأسبوع

12:54 م الجمعة 20 أغسطس 2021
قفزة في أسعار الذهب بالسوق المحلي والجرام يرتفع 9 جنيهات بأسبوع

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:

زادت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع سعر الجرام 9 جنيهات، مع صعود الخام الأصفر عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 784 جنيهًا، مقابل 775 جنيهًا الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 672 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 896 جنيهًا، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6272 جنيهًا.

وعالميا، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1785.93 دولار للأونصة قبل افتتاح بورصات أوروبا، ليرتفع الآن نحو 0.4% في الأسبوع.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1788.10 دولار.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

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