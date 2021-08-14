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تعرف على أسعار الأسماك المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم

10:50 ص السبت 14 أغسطس 2021
تعرف على أسعار الأسماك المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- دينا خالد:

تباينت أسعار عدد من أصناف الأسماك خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو البلطي، بنحو جنيه واحد، ليتراوح بين 21 و23 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري الصغير، بنحو 5 جنيهات ليتراوح بين 85 و165 جنيها، بينما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130جنيها.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيها،

وارتفع سعر كيلو السمك البوري بنحو 4 جنيهات ليتراوح بين 49 و 57 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

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