المشاط: 18 مشروعا تنمويا تستهدف القضاء على الفقر بتمويل 1.3 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن عدد المشروعات التي يجري تنفيذها بالتعاون بين الجهات المعنية وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المُتعلق بالقضاء على الفقر، وتحسين أحوال المواطنين، وذلك في إطار أولويات الدولة، تبلغ 18 مشروعًا في 17 محافظة ونحو 31 موقعًا مختلفًا.

وقالت الوزيرة، في بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، أن قيمة التمويلات الإنمائية لهذه المشروعات تبلغ 1.33 مليار دولار، تمثل 5.2% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية.

وأضافت أن خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة تضم تفاصيل كافة التمويلات التي تبلغ قيمتها 25.6 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا، تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وأيضًا التوزيع الجغرافي لهذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن بين المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية لتنفيذ الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، مشروع تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمنفذ مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في محافظات الإسكندرية وبورسعيد والجيزة وأسيوط والمنوفية والشرقية، بتمويل تنموي قيمته 63 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي.

ويعمل المشروع على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة من بينها الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، وفقا للبيان.

كما تتضمن هذه المشروعات مشروع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في الدولة الممول من البنك الدولي بقيمة 900 مليون دولار، من خلال شريحتين الأولى بقيمة 400 مليون دولار والثانية بقيمة 500 مليون دولار، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، بحسب الوزارة.

ويهدف هذا المشروع إلى إقامة شبكة حماية اجتماعية فعالة وعادلة تستهدف الفئات التي تعاني من الفقر بكل أشكاله، وتخفيف تداعيات الإصلاح الاقتصادي وترشيد استخدام الدعم وذلك عن طريق الوصول إلى الأسر التي تقع تحت خط الفقر.

وتشمل هذه المشروعات أيضا مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة (SAIL)، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيمة 62 مليون يورو، بهدف المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي لفقراء الريف.

ويتضمن المشروع العمل على أن يصبح صغار المزارعين قادرين على زيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم، وذلك في محافظات المنيا وكفر الشيخ وأسوان، ويستهدف تحقيق الهدف الأول: القضاء على الفقر، بالإضافة إلى العديد من الأهداف المرتبطة وهي الثاني: القضاء على الفقر، والثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والرابع: التعليم الجيد، وغيره من الأهداف، وفقا للوزارة.

وقالت الوزارة إنه يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة اضغط هنا





ويتضمن المشروع العمل على أن يصبح صغار المزارعين قادرين على زيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم، وذلك في محافظات المنيا وكفر الشيخ وأسوان، ويستهدف تحقيق الهدف الأول: القضاء على الفقر، بالإضافة إلى العديد من الأهداف المرتبطة وهي الثاني: القضاء على الفقر، والثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والرابع: التعليم الجيد، وغيره من الأهداف، وفقا للوزارة.

وقالت الوزارة إنه يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة