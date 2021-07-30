زيادة الطماطم والمانجو.. أسعار الخضروات والفاكهة خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و 2.75 جنيه، اليوم الجمعة، بزيادة تصل إلى 35 قرشا للكيلو مقابل الجمعة الماضي، كما ارتفع سعر كيلو البطاطس 50 قرشا ليتراوح بين 2.5 و5.5 جنيه.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 2.75 جنيه، بزيادة بين 10 قروش و35 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 جنيه و6 جنيهات، بزيادة بين 50 قرشا وجنيهين.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا وجنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 4 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 15 و35 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و22 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 12 و18 جنيها، بزيادة جنيه.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.