أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

القاهرة – مصراوي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم الجمعة.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، يتراوح سعر كيلو السمك البلطي، بين 19 و22 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو المكرونة السويسي، يتراوح بين 60 و80 جنيهًا، والجمبري بين 90 و150 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 55 و65 جنيها، واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.