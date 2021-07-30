Masrawy logo white

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

01:44 م الجمعة 30 يوليه 2021
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

القاهرة – مصراوي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم الجمعة.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، يتراوح سعر كيلو السمك البلطي، بين 19 و22 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو المكرونة السويسي، يتراوح بين 60 و80 جنيهًا، والجمبري بين 90 و150 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 55 و65 جنيها، واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك الكابوريا المكرونة السويسي السمك البوري

الخبر التالى:

زيادة الطماطم والمانجو.. أسعار الخضروات والفاكهة خلال أسبوع

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات في مصر خلال يومين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا