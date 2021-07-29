معيط: نجحنا في زيادة إيرادات الضرائب العام الماضي دون فرض أعباء إضافية

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي ارتفعت بقيمة 95 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8% مقارنة بالعام المالي 2019-2020، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب نجحتا في تحقيق هذه الزيادة دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين، ورغم جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على العديد من القطاعات ونقص إيرادات بعض الأنشطة الاقتصادية بنسب تصل لأكثر 50%، ومن ثم انخفاض إيرادات بعض أنواع الضرائب بنسب تصل لأكثر من 50%.

وذكر أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية نجحت في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من حالات التهرب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما أسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على نحو ساعد في تحقيق الزيادة في الإيرادات الضريبية.

وأشار الوزير إلى زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو سنوي 12.2%، وزيادة المصروفات بنسبة 9%، وتحقيق فائض أولي في الموازنة بنحو 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي من 8% من الناتج المحلي في العام المالي 2019-2020 إلى 7.4% في العام المالي 2020-2021.