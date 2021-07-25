ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة طفيفة بلغت 0.07% إلى مستوى 10654 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.31%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.15%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة الأحد الماضي قبل إجازة عيد الأضحى بنسبة 0.81% إلى مستوى 10646 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.