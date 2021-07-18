تخفيضات تصل إلى 25٪ على تذاكر عروض الصوت والضوء طوال أيام العيد

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، منح تخفيضات تصل إلى ٢٥٪ على تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية بجميع مناطق الصوت والضوء الخمسة (الأهرامات، وفيله، وأبوسمبل، والكرنك، وإدفو) طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان الشركة اليوم الأحد، يأتي هذا في إطار احتفالات الشركة بعيد الأضحى المبارك، وتحقيقا للدور المجتمعي الذي يقع على عاتقها.

وقال محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي للشركة، إنه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تمنح الشركة تخفيضات على تذاكر عروض اللغة العربية، وذلك لإتاحة الفرصة للمصريين والعرب التمتع طوال أيام العيد وسط الحضارة المصرية العظيمة.

وأضاف عبد العزيز، أن العروض تبدأ في منطقة الهرم الساعة السابعة والنصف مساءً، وفي مناطق الكرنك وأبو سمبل وإدفو وفيله في الساعة السابعة مساءً، حيث تنفذ العروض باللغة الأكثر عددا وباقي اللغات بسماعات الترجمة.

وأعرب عبد العزيز عن سعادته بالمشاركة المجتمعية خلال الأعياد والمناسبات والأحداث العالمية والمحلية التي تهتم الشركة دائما بتحقيقها.