ترامب: الإيرانيون وافقوا على عدم امتلاك أي سلاح نووي أبدا

كتب : وكالات

12:26 ص 18/04/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مضيق هرمز أصبح مفتوحًا لعبور السفن.
وأضاف ترامب، خلال كلمته في فعالية "تيرنينج بوينت يو إس إيه" بولاية أريزونا الأمريكية، اليوم السبت، أن الإيرانيين وافقوا على عدم امتلاك أي سلاح نووي أبدًا.
أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن ترفع الحصار عن إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بنسبة 100%.
وأضاف ترامب أن المفاوضات شارفت على الانتهاء، وستحصل الولايات المتحدة بموجبها على كافة المواد النووية الإيرانية، مؤكدًا أن معظم بنود الاتفاق قد تم التوافق عليها.

ترامب: المفاوضات مع إيران لا ترتبط بشأن لبنان

وفيما يخص الملف اللبناني، أوضح ترامب أن المفاوضات مع إيران لا تتعلق بأي قيود أو ارتباطات بشأن لبنان، مشيرًا إلى أن مسار الاتفاق مع إيران منفصل تمامًا عن هذا الملف.

اتفاق تاريخي بين لبنان وإسرائيل

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة حققت اتفاق تاريخي فيما يخص وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لأول مرة منذ 78 عامًا.
واعتبر ترامب أن ذلك يعد إنجازا "يبدو مستحيلًا"، ما يعكس نجاحا دبلوماسيًا ملحوظًا في المنطقة.

مصادر تكشف استعداد الصين لتسلم اليورانيوم عالي التخصيب من إيران
نشرة التوك شو| مخزون استراتيجي مطمئن من السلع.. وتداعيات إعادة فتح مضيق
رئيس البرلمان الإيراني يهدد بإغلاق مضيق هرمز حال استمرار الحصار الأمريكي
د. محمود محيي الدين: نفتقد المحليات.. وفيه بعض الوزارات "بتخاف" من اللامركزية
"بوظت فرحها".. عروس تتعرض لهجوم انتقامي يوم الزفاف في بريطانيا
إيران: نقل اليورانيوم المخصب إلى أمريكا غير مطروح بأي شكل