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انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

01:02 م السبت 17 يوليه 2021
انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت، بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 792 جنيها اليوم مقابل 795 جنيها أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم 678 جنيها، وسعر الجرام عيار24 إلى 906 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 6336 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس- آخر جلسات الأسبوع- بنسبة 0.95%، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وهبط سعر أوقية الذهب إلى 1812.05 دولار، في نهاية أمس، مقارنة ببداية جلسة التداولات.

أسعار الذهب جرام الذهب عيار 18 غرفة القاهرة التجارية

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