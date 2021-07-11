13.3 % انخفاضًا في عجز الميزان التجاري لمصر خلال أبريل الماضي

كتبت-ياسمين سليم:

انخفضت قيمة عجز الميزان التجاري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 13.3% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وبلغت قيمة عجز الميزان التجاري في أبريل 3.1 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار في أبريل 2020.

وسجلت الصادرات المصرية ارتفاعًا بنسبة 47.4% في أبريل لتبلغ 2.84 مليار دولار، مقابل 1.93 مليار دولار في أبريل 2020.

وقال الجهاز إن ارتفاع الصادرات جاء مدفوعا بنمو صادرات الأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2٪، والفواكه الطازجة بنسبة 60.2٪، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12%.

وبحسب البيان انخفضت قيمة صادرات بعض السلع في أبريل مثل الأسمدة بنسبة 29.9% ومنتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 10.9% والبطاطس بنسبة 37.2% وسكر مكرر بنسبة 39.7%.

وذكر البيان أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 8.1% لتبلغ 5.92 مليار دولار في أبريل الماضي.

وعزا البيان هذا الارتفاع إلى صعود واردات سيارات الركوب بنسبة 58.9٪ ، وخامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.2%.

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل الماضي مثل مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 4.4٪، وقمح بنسبة 7.4٪ ، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 6.3٪ ، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 6.3٪.