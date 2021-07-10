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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

01:09 م السبت 10 يوليه 2021
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

أسعار الذهب

كتبت-دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأمس.

وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 787 جنيها وهو نفس سعر أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 674.5 جنيه وعيار 24 نحو 899 جنيهًا، والجنيه الذهب 6296 جنيهًا.

صعدت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات أمس- آخر جلسات الأسبوع- لتتخطى حاجز 1800 دولار للأوقية.
وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.30% لتصل إلى 1808.3 دولار للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب عيار 18 عيار 24 سعر جرام الذهب

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