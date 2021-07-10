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المالية: الأحد بدء تلقي طلبات إحلال سيارات الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي

11:25 ص السبت 10 يوليه 2021
المالية: الأحد بدء تلقي طلبات إحلال سيارات الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي

محمد معيط وزير المالية

كتب-مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن بداية من الأحد المقبل تبدأ الوزارة في تلقي طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بمحافظات المرحلة الأولى.

وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم السبت فإن محافظات المرحلة الأولى هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة الرئاسية اضغط هنا

وأضاف أن شركتين جديدتين لإنتاج الميكروباص محليًا انضمتا إلى مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بخصم إضافي في سعر السيارة عن سعر السوق، علاوة على قيمة الحافز الأخضر بنسبة ٢٥٪ من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه.

وأوضح معيط، أن الخزانة العامة للدولة تحملت منذ شهر أبريل الماضي وحتى الآن نحو ٥٦,٥ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر للسيارات التي دخلت في مبادرة إحلال السيارات بالغاز الطبيعي.

محمد معيط وزير المالية إحلال سيارات الميكروباص الغاز الطبيعي

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