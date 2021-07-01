أسعار الذهب العالمية تصعد في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس بنسبة بلغت 0.41%، بعد تراجعها ثلاثة جلسات متتالية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ووفقا لبيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1777.4 دولار، في تمام الساعة 9:42 صباحا بتوقيت القاهرة بارتفاع قدره 7.3 دولار مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء.
وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1770.1 دولار.
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