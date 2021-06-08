مصر للألومنيوم ترفع أسعار التوريد 3 آلاف جنيه للطن خلال الشهر الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركة مصر للألومنيوم أعلنت زيادة أسعارها بالأسواق لشهر يونيو الجاري بين حوالي ألفي و3 آلاف جنيه للطن الواحد، بحسب النوع.

وأرجع حنفي، زيادة الأسعار بالأسواق المحلية إلى زيادة خام الألومنيوم بالبورصات العالمية.

وأضاف حنفي، أن سعر طن السلك في السوق المحلي ارتفع إلى 51.150 ألف جنيه مقابل 48.150 ألف جنيه الشهر السابق، كما ارتفع سعر طن السلندرات إلى 50 ألف جنيه مقابل 48.750 ألف جنيه، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.

وتستحوذ الشركة على نسبة 100% من السوق المحلي للألومنيوم، كما يتم تصدير حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.