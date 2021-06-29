أسعار الذهب في مصر تهبط.. والجرام يخسر 6 جنيهات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الصباح.

وكانت أسعار الذهب في مصر تراجعت بشكل طفيف في تعاملات الصبح وهبط الجرام جنيهًا واحدًا، ليصبح إجمالي التراجع 6 جنيهات.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 772 جنيهًا مقابل 777 جنيها، مقارنة بتعاملات الصباح.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 662 جنيهًا، وعيار 24 نحو 882 جنيهًا، والجنيه الذهب 6176 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 23.1 دولار، بنسبة هبوط قدرها 1.30؛ لتسجل 1855.29 دولار، في الساعة 4:26 دقيقة عصرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.