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تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

01:29 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 777 جنيها مقابل 778 جنيهًا، أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 666 جنيهًا، وعيار 24 نحو 888 جنيهًا، والجنيه الذهب 6216 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 8.8 دولار، بنسبة هبوط قدرها 0.50؛ لتسجل 1869.6 دولار، في الساعة 12:45 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية شعبة الذهب

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