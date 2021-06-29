تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 777 جنيها مقابل 778 جنيهًا، أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 666 جنيهًا، وعيار 24 نحو 888 جنيهًا، والجنيه الذهب 6216 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 8.8 دولار، بنسبة هبوط قدرها 0.50؛ لتسجل 1869.6 دولار، في الساعة 12:45 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.