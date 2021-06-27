الدولي للاتصالات: مصر تتقدم 54 مركزًا في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات خلال 2020

كتب-علاء حجاج:

صعدت مصر 54 مركزًا في مؤشر أداء منظمي الاتصالات حول العالم لعام 2020، بحسب ما أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات في تقريره السنوي الخاص بمؤشر أداء منظمي الاتصالات، بحسب بيان صحفي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم الأحد.

وارتفع ترتيب مصر لتصل إلى المركز 41 بين 193 دولة مقارنة بالمركز 95 في عام 2019، كما احتل جهاز تنظيم الاتصالات المصري المركز الثاني افريقيًا مقارنة بالمركز 19 في عام 2019.

وارتفعت قيمة مؤشر الأداء التنظيمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتصل إلى 88.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة في 2020 مقارنةً ب 74.5 نقطة في 2019.

واعتمد التقرير في تقييمه على أربعة محاور رئيسية، المحور الأول هو المحور الخاص بالقدرة التنظيمية والذي يوضح قدرة الجهة المنظمة على اتخاذ القرارات التنظيمية والإصلاحية بالسوق ومدى حيادية القرارات المصدرة من جانبها، والمحور الثاني هو محور الأطر التنظيمية والذي يعكس القدرة على حوكمة الخدمات المقدمة بالسوق وأثر الإجراءات التنظيمية المصدرة على تطوير منظومة العمل بالسوق.

وذكر البيان أن المحور الثالث خاص بالتنوع التنظيمي والذي يوضح مدى تنوع المهام التنظيمية للجهة المنظمة للسوق وعلاقتها التشاركية مع المؤسسات الحكومية الأخرى، أما المحور الرابع فهو محور التنافسية والذي يوضح مدى القدرة على خلق بيئة تنافسية جاذبة وفتح آفاق استثمارية جديدة.

وقال حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في البيان إن تحسن الترتيب الدولي للجهاز بمصر في مؤشر الأداء التنظيمي يعد نتيجة للجهود والمبادرات والأطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز خلال 2020 والتي كان لها أثرًا كبيرًا في رفع الترتيب الدولي لمصر.

وضمن هذه الجهود إتاحة الجهاز حيزات ترددية جديدة لشركات المحمول بنظام الTDD كسابقة أولى في السوق المصري لرفع مستوى جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، وتقديم كافة خدمات الاستيراد والتراخيص بشكل إلكتروني، وتعزيز حرية الاختيار لمستخدمي خدمات الاتصالات عن طريق تطوير خدمة نقل الأرقام بين شبكات المحمول لتتم خلال 24 ساعة وإطلاق الكود الموحد *155# للتحكم في الاشتراك أو الإلغاء الخاص بخدمات القيمة المضافة.

وأضاف أن إطلاق مبادرات تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والمبادرات الخاصة بحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وتطبيق مبدأ الاستشارات العامة في طرح الأطر التنظيمية الجديدة للاستفادة من خبرات الشركات والهيئات العاملة بسوق الاتصالات المصري، كان ضمن الجهود التي حسنت أداء مصر.

وأشار إلى أن تقدم مركز الجهاز بمؤشر الأداء التنظيمي سيعزز دور مصر الريادي على المستوى الدولي والإقليمي في مجال تنظيم الاتصالات مما يعود على سوق الاتصالات المصري بمزيد من الفرص الاستثمارية ويسهم في خلق وتوفير بيئة استثمارية وتنافسية جاذبة بالإضافة إلى دعم سرعة تحقيق عملية التحول الرقمي.