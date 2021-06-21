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تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

10:11 ص الإثنين 21 يونيو 2021
تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 3.5 جنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 19.5 و20.5 جنيه، مقارنة بأسعار أمس، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهًا واحدًا ليتراوح بين 43 و47 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 60 و85 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 30 جنيها ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي السمك البوري

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