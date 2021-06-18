الإحصاء: تراجع الصادرات المصرية العام المالي الماضي أقل من مستوى 2011

كتبت- شيماء حفظي:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الصادرة اليوم الجمعة، تراجع قيمة الصادرات المصرية، خلال العام المالي الماضي، لأقل من مستوى العام المالي 2010- 2011.

وسجلت الصادرات المصرية، في العام المالي 2019 – 2020، نحو 26,4 مليار دولار، مقابل 27 مليار دولار خلال العام المالي 2010-2011.

ورصد تقرير للمركزي، تطور قيمة الصادرات المصرية خلال العشر سنوات الماضية، حيث سجلت 25,1 مليار دولار خلال عام 2011- 2012 بنسبة انخفاض قدرها 7,1% مقابل العام المالي 2010 – 2011.

وفي العام المالي 2012 – 2013، ارتفعت الصادرات بنسبة 7.6% لتسجل 27 مليار دولار، قبل أن تنخفض مرة أخرى في العام المالي 2013-2014 بنسبة 3.6% لتصل إلى 26 مليار دولار.

واستمرت قيمة الصادرات في الانخفاض خلال العام المالي 2014-2015 لتسجل 22,2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 14,5%، ثم انخفاض بنسبة 15.9% في العام المالي 2015 – 2016 لتسجل 18,7 مليار دولار.

لكن الصادرات عادت للزيادة في العام المالي 2016-2017، بنسبة 16.2% لتصل إلى 21,7 مليار دولار، ثم ارتفاع آخر في 2017-2018 بنسبة 18.9% لتصل إلى 25,8 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات خلال العام 2018-2019 لتسجل 28,5 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 10,3% مقابل العام السابق، قبل أن تنخفض بنسبة 7.4% خلال العام المالي الماضي، إلى 26,4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 -2020.