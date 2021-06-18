البترول توقع اتفاقية لتنفيذ مشروعات تعليم فني جديدة ببورسعيد

كتب – مصطفى عيد:

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروعات تعليم فنى فى مدينة بورسعيد.

ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة، يأتي الاتفاق ضمن المساهمة المخصصة من مشروع حقل ظهر فى التنمية المجتمعية بالمحافظة والتي تأتي كواحدة من المبادرات التي ينفذها المشروع بالمحافظة منذ بداياته عام 2017، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين شركتى ايوك" إيني" والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" فى مارس عام 2017 لتنفيذ مبادرات اجتماعية وصحية بمحافظة بورسعيد.

وتتضمن اتفاقية التعاون تجديد المباني وتطوير المناهج لعدد من المدارس الفنية لتحويلها لمدارس فنية نموذجية بما يسهم فى تطوير نظام التعليم الفنى فى المرحلة الثانوية ، وتصميم مناهج مدرسة التكنولوجيا التطبيقية المقرر افتتاحها خلال العام الدراسى الجديد.

وأكد الوزيران والمحافظ على أهمية الدور المحوري لمبادرات التنمية المجتمعية التي تقوم بها شركات قطاع البترول بمصر والتى تسهم بقوة فى دعم جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية استمرار هذا التعاون البناء بين الوزارتين فى تطوير ورفع كفاءة التعليم الفنى بما ينعكس إيجاباً على توفير عمالة متخصصة للمشروعات الصناعية والاستثمارية ومنها مشروعات البترول والغاز والثروة المعدنية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا البروتوكول يأتي كواحد من جهود عملية تطوير التعليم وبخاصة التعليم الفنى الذى يحظى بدعم ومتابعة من القيادة السياسية والحكومة لمساهمته الإيجابية في دعم الصناعة والاقتصاد الوطنى.

وأشار إلى وإدراج تخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل ، تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية التنمية المستدامة 2030، مشيراً إلى أن هذه المدارس يبلغ عددها حالياً 20 مدرسة فى 7 محافظات .

ووقع الاتفاقية إلى جانب الوزيرين والمحافظ الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس" وMarco Rotondyالمدير العام لشركة أيوك " إينى" وعبد الرحمن السويدي العضو المنتدب لمؤسسة السويدى إلكتريك المسئولة عن الإشراف على المدارس الفنية ببورسعيد.