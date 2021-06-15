الضرائب توضح طريقة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية (فيديو)

كتب- مصطفى عيد:

نشرت مصلحة الضرائب المصرية فيديوجراف على قناتها على موقع يوتيوب من أجل توضيح كيفية وطريقة تسجيل الممول على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وبدأت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية رسميا في 15 نوفمبر الماضي، حيث يتم إلزام الشركات بشكل تدريجي للانضمام للمنظومة مع إتاحة التسجيل طواعية من الشركات غير الملزمة على المنظومة.

وبحسب ما نشرته مصلحة الضرائب على صحفتها على موقع فيسبوك، تتضمن خطوات التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية ما يلي:

1- إرسال المستندات المطلوبة على إيميل المصلحة (einvoice@eta.gov.eg) مرفق به البطاقة الضريبية، وشهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة، وخطاب تفويض مختوم من الشركة.

2- استلام إيميل من المصلحة محدد به وقت لإنشاء الملف الرقمي وفي الموعد المحدد يتم تقديم أصول المستندات للاطلاع وتسليم أصل خطاب التفويض إلى المأمورية المختصة.

3- لابد من إعداد جهاز الكمبيوتر من خلال الدخول على اللينك https://sdk.invoicing.eta.gov.eg/faq/ وتنزيل UAT/PrePord من خلال Root CA Certificate file، واتباع الخطوات الموضحة على sdk لتسهيل عملية إعداد الشهادة على الجهاز الخاص بالممول.

4- استلام على الإيميل دعوة من مصلحة الضرائب يمكن من خلالها التسجيل على المنظومة.

5- فتح الدعوة واستكمال البيانات على الشاشة والضغط على حفظ، ثم سيتم إرسال OTP على التليفون يقوم الممول بإدخاله وبذلك يتم التسجيل على المنظومة.

6- يمكن ضبط التنبيهات الخاصة بالمنظومة من خلال إدارة التنبيهات وبالتالي إمكانية اختيار استلام التنبيه على البريد الإلكتروني أو sms أو على erp وكذا يمكن استلامها دفعة واحدة أو في نفس الوقت.

7- تتيح المنظومة إضافة مستخدمين جدد على الحساب خلاف المفوض للتعامل مع المنظومة وذلك بتسجيل بياناتهم من رقم قومي والاسم بالعربية والإنجليزية ومدة الصلاحية وطبيعة العمل.

8- إذا كان لدى الممول erp (نظام تخطيط الموارد المؤسسي) عليه تسجيل بياناته من نوعه ومدة صلاحيته ورابط الاتصال ومفتاح التشغيل وعند الحفظ ترسل رسالة فيها مفاتيح الربط والتشغيل ويرجى الاحتفاظ بها لتسهيل عملية التكامل لاحقا.