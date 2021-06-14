أسعار الذهب في مصر تواصل الهبوط.. والجرام يخسر 10 جنيهات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

وصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الاثنين، وهبط الجرام 4 جنيهات من قيمته، مقارنة بأسعار الصباح.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعت 6 جنيهات في تعاملات الصباح، ليصبح إجمالي الانخفاض 10 جنيهات حتى الآن.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 796 جنيهًا مقابل 800 جنيه، في الصباح.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 اليوم نحو 682 جنيها، وعيار 24 إلى 910 جنيهات للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6368 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب 29.2 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 1.56%؛ ليسجل سعر الأوقية 1848.2 دولار، في الساعة 2:51 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.