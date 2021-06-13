مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 0.91% إلى مستوى 9887 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.53%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 2.12%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 1.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 5.8 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 4.5 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة الخميس الماضي، بنسبة بلغت 0.64% إلى مستوى 9977 نقطة.