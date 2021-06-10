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أسعار الذهب في مصر تتراجع 4 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الخميس

01:14 م الخميس 10 يونيو 2021
أسعار الذهب في مصر تتراجع 4 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، وهبط سعر الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 808 جنيهات مقابل 812 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 693 جنيهًا للجرام، وسعر الجرام عيار 24 نحو 923 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 6464 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب 8.2 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.44%، ليسجل سعر الأوقية 1880.3 دولار، في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب عيار 21 عيار 18 سعر جرام الذهب

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