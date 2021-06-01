Masrawy logo white

أسعار الذهب العالمية تواصل صعودها خلال جلسة اليوم الثلاثاء

09:49 ص الثلاثاء 01 يونيو 2021
أسعار الذهب العالمية تواصل صعودها خلال جلسة اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء صعودها للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة بلغت 0.37%، وفقا لوكالة بلومبرج.

ووفقًا لبيانات الوكالة، فإن سعر الأوقية صعد إلى 1913.9 دولار في تمام الساعة 9:37 صباحا.

وكانت أسعار الذهب سجلت 1906.8 دولار في ختام جلسة الجمعة الماضية.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب

الخبر التالى:

تراجع البلطي..أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
984

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

780

متعافون اليوم

262650

إجمالي الإصابات

15096

إجمالي الوفيات

192112

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:زيادة ساعة واستثناءات.. تفاصيل تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحلات والكافيهات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا