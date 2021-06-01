أسعار الذهب العالمية تواصل صعودها خلال جلسة اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء صعودها للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة بلغت 0.37%، وفقا لوكالة بلومبرج.

ووفقًا لبيانات الوكالة، فإن سعر الأوقية صعد إلى 1913.9 دولار في تمام الساعة 9:37 صباحا.

وكانت أسعار الذهب سجلت 1906.8 دولار في ختام جلسة الجمعة الماضية.