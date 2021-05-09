أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و23 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وظل سعر كيلو الكابوريا ثابتا، اليوم، بين 30 و130 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و370 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهُا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.