أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود خلال تعاملات اليوم الخميس

05:02 م الخميس 06 مايو 2021
أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بتعاملات الصباح.

وكانت أسعار الذهب في مصر زادت 4 جنيهات في الصباح، ليصبح إجمالي الارتفاع 5 جنيهات على مدار اليوم.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد اليوم إلى 782 جنيهًا مقابل 781 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 670 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 894 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6256 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 1.41 دولار في الأوقية خلال تعاملات اليوم بنسبة صعود بلغت 0.33%، ليسجل سعر الأوقية 1812.05 دولار، في الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية

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