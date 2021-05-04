لجان نقابية تطالب بوقف تعديلات "الهيكل التنظيمي" بشركات قطاع الأعمال

كتبت – شيماء حفظي:

تقدمت اللجان النقابية للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بمذكرة إلى العضو المنتدب للشركة القابضة، ضد التعديلات التي تجريها وزارة قطاع الاعمال العام على الهيكل التنظيمي للشركات.

وطالبت اللجان النقابية في مذكرتها – التي تلقى مصراوي نسخة منها – إيقاف عرض الهيكل التنظيمي الخاص للعاملين على مجالس إدارات الشركات التابعة، لحين عرضه على اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، والنقابة العامة والمشاركة وإبداء الرأي بما فيه صالح العاملين.

ووفقا لما قالته مصادر بالوزارة، لمصراوي، فإنه يتم إجراء تعديلات جوهرية في المناصب القيادية بالشركات التابعة لها، من خلال تغيير الهياكل التنظيمية بالشركات، وإعادة تقييم المسؤولين بالمناصب القيادية.

والقابضة للسياحة هي واحدة من 6 شركات قابضة تم تعديل الهيكل التنظيمي للشركات التابعة لها، وفق خطة الوزارة، وفقا لما قاله المصدر.

وبينما ترى الوزارة أن الهياكل التنظيمية الحالية في الشركات "ثغرة" وتحتاج إلى إصلاح، ترى اللجان النقابية بالشركات أن الهيكل التنظيمي الجديد "يمس الحقوق المكتسبة للعاملين ومخالف للائحة التنفيذية لقانون 203 والتي مازالت سارية ولن يتم إلغاؤها".

ورصدت المذكرة، اعتراضها على تعديلات الهيكل التنظيمي في 9 نقاط، أبرزها أن التعديل لم يوضح أو يبين موقف شاغري الوظائف القائمة بالفعل والمكتسبة وفقا لجميع اللوائح المنظمة، والذين اكتسبوا مراكز قانونية قائمة بالفعل لا يمكن إلغاؤها دون سند قانوني.

وقالت المذكرة، إنه في ضوء تقليص عدد القطاعات في الشركات التابعة إلى 4 و 6 قطاعات فقط، يكون معه تهديد صريح لعدد العاملين بالقطاعات التي تم إلغاؤها، بالإضافة إلى الدرجات النظيرة.

ووفقا لما قاله المصدر سابقا لمصراوي، فإن تعديلات الهيكل التنظيمي تتضمن أيضا تقييم العاملين في المناصب القيادية بها، وهذا لا يعني أن أحدًا سيكمل في منصبه إن لم يتخطى الاختبارات.

وقال المصدر، إنه وفقا للقانون فإن المناصب القيادية في الشركات "ليست موروثة" لكنها وظائف اختيار، وهذا الاختيار ليس مطلقًا "اخترنا شخصا لمنصب قيادي ولم يحقق المرجو منه سيتم استبداله".

وأشار المصدر، إلى أن الاختبارات تتم من خلال استشاري، من يتخطى الاختبار يظل على نفس درجته الوظيفية، أما من لم يتجاوز الاختبار فهو لم يعد يصلح لهذا المنصب وبالتالي لن يحصل عليه.

كما يتم اختبار أفراد آخرين من داخل الشركة لهذا المنصب، ويتم ترقية من يتخطى الاختبار وزيادة راتبه للدرجة الوظيفية الجديدة، أو الاستعانة بقياديين من خارج الشركات.

وأوضح المصدر، أنه بعد تنفيذ الهيكل التنظيمي للشركات التابعة لـ 6 شركات قابضة تابعة للوزارة، فإن نسبة المسؤولين بالمناصب القيادية التي تخطت الاختبارات حتى الآن وصلت إلى 10% فقط من إجمالي المسؤولين.

وتوقع المصدر أن يتم الانتهاء من تنفيذ الهيكل التنظيمي لكل شركات الوزارة بحلول يونيو المقبل.

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