الإحصاء: 17.7% من المصريين مدخنون.. و6293 جنيهًا متوسط الإنفاق على التدخين سنويًا

كتبت- ياسمين سليم:

بلغت نسبة المدخنين المصريين 17.7% من إجمالي السكان وهو ما يمثل حوالي 18 مليون نسمة وفقًا لتقديرات السكان لعام 2020، التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وقال البيان الذي جاء بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين إن نسبة المدخنين بين الذكور 35.6% مقابل 0.3% بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.

وذكر البيان أن نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية 41.3% وهو ما يعني أن هناك نحو 24 مليون فرد غير مدخن، لكنه عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة.

ووفقًا للبيان فإنه على الرغم من أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث إلا أن نسبة كبيرة منهن يصبحن عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد واحد على الأقل داخل الأسرة مدخن.

وتبلغ أعلى نسبة مدخنين في الفئة العمرية (45-54 سنة) بنسبة 23.2% يليها الفئة العمرية (35-44 سنة) بنسبة حوالي 22.5% ثم الفئة (25-34 سنة) بنسبة 20.8% وهي نسب مرتفعة ولها دلالة خطيرة وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات العمرية هي الفئات الشابة التي تعتبر قوام قوة العمل الرئيسية في المجتمع، وفقًا للبيان.

وأعلى نسبة مدخنين بين الحالات التعليمية المختلفة كانت لمن يحمل شهادة محو الأمية بنسبة 30.1%، يليها من يقرأ ويكتب حيث تبلغ نسبة المدخنين بينهم 27.5%، وأقل نسبة مدخنين على الإطلاق توجد بين الحاصلين على شهادة جامعية فأعلى 12.7%.

وقال البيان إن 6293.5 جنيه هو متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسر المصرية التي بها فرد مدخن أو أكثر.