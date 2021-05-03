التضامن: صرف مكافأة استثنائية 1800 جنيه لجميع الرائدات الريفيات

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف مكافأة استثنائية لجميع الرائدات والمثقفات المجتمعيات بقيمة 1800 جنيه دفعة واحدة، وذلك تقديراً لجهودهم مع الوزارة في التوعية بكافة القضايا المجتمعية.



وقالت في بيان صحفي إن الوزارة ستبدأ يوم الأربعاء بصرف المكافأة من خلال جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية باستخدام بطاقة الرقم القومي، علماً بأن الصرف سيكون بشكل شهري منتظم بعد حصول الرائدات على بطاقة ميزة من مكاتب البريد وستتحمل الوزارة قيمة استخراج تلك البطاقات.

وذكر البيان أن الرائدات عانت من تأخر عوائدهن الشهرية وعدم انتظام الحصول عليها نتيجة لطول الدورة المستندية ولكثرة الإجراءات الإدارية بين المستوى المحلي والمستوى المركزي، وذلك ما غيرته الوزارة في الوقت الحالي.

وتنفذ الوزارة ذلك ضمن إجراءات الشمول المالي لجميع العاملين والشركاء المتعاونين مع الوزارة وأيضًاً للمستفيدين من خدماتها، واتساقاً مع سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة.

يذكر أن الوزارة بصدد زيادة عدد الرائدات المجتمعيات من 2500 إلى 10 آلاف رائدة، بالإضافة إلى الاستعانة بمثقفات مجتمعيات يتم اختيارهن من فتيات برنامج "تكافل" المتعلمات وغيرهن من محبي المشاركات في العمل العام ولديهن المهارات اللازمة لتنفيذ تلك المهام.

وأدت تلك الجهود المبذولة إلى زيادة المكافأة الشهرية للرائدات لتبلغ 900 جنيه شهريا بدلاً من 350 جنيهًا، مع شمول الرائدات المستحقات للتأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لغير القادرين، وشمولهن بالحماية التأمينية، وتغطية أسر الرائدات بالدعم النقدي المشروط حال استحقاقهم، وإدراجهن ضمن المستفيدين ببطاقات التموين ودعم الخبز حال استحقاقهن، وفقا للبيان.