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ارتفاع الجمبري والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

10:39 ص السبت 29 مايو 2021
ارتفاع الجمبري والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار سمك المكرونة والجمبري خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم 10 جنيهات ليتراوح بين 60 و85 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا اليوم الجمعة بين 30 و130 جنيهًا في سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 22 و26 جنيهًا بسوق العبور، اليوم السبت.

وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتا، اليوم، بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور، وهو نفس مستواه يوم الجمعة الماضي.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و110 جنيهات.

أسعار السمك سوق العبور الجمبري

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