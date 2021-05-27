البورصة: بدء تداول سهم "الحديد والصلب للمناجم" الأحد المقبل

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت البورصة المصرية، بدء التداول على أسهم شركتي الحديد والصلب المصرية (شركة قاسمة) وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (شركة منقسمة)، الأحد المقبل.

وتضمنت قرارات البورصة، التي أعلنتها اليوم الخميس، 9 نقاط رئيسية:

1 – أن يكون السعر المرجعي لسهم شركة الحديد والصلب المصرية (شركة قاسمة) يساوى : سعر إقفال سهم الشركة قبل التقسيم (البالغ 3.55 جنيه بتاريخ 24/5/2021) مضروباً فى رأس مال الشركة القاسمة منسوبا إلى إجمالي رأس مال الشركة قبل التقسيم (90%) ليكون السعر المرجعي للسهم قدره 3.20 جنيه.

2 - تكون القيمة المحددة لسعر اقفال سهم شركة الحديد والصلب المصرية (شركة قاسمة) 100,000 جنيه.

3 – أن يكون السعر المرجعي لسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (شركة منقسمة) يساوى : سعر إقفال سهم الشركة قبل التقسيم (البالغ 3.55 جنيه بتاريخ 24/5/2021) مضروباً فى رأس مال الشركة المنقسمة منسوباً إلى إجمالي رأس مال الشركة قبل التقسيم (10%) ليكون السعر المرجعي للسهم قدره 0.35 جنيه.

4 - تكون القيمة المحددة لسعر اقفال سهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (شركة منقسمة) 100,000 جنيه.

5 - رفع إيقاف التعامل على أسهم الشركة القاسمة وبدء التداول على أسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة اعتباراً من جلسة تداول يوم الأحد الموافق 30/5/2021 حيث أنه قد تم نشر تقرير الإفصاح للشركة القاسمة والشركة المنقسمة بصحيفتي الأخبار والعالم اليوم بتاريخ 27/5/2021 وفقاً لأحكام المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

6 - إدراج أسهم شركة الحديد والصلب المصرية (شركة قاسمة) ضمن القائمة (د) اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 30/5/2021 نفاذاَ للبند رقم (5) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 92 لسنة 2021 بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د) وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 11/1/2021 بحل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم والمنشور بالوقائع المصرية العدد 41 بتاريخ 20/2/2021 وكذا الإفصاح الوارد من الشركة والمنشور على شاشات البورصة بتاريخ 13/1/2021 بتعيين مصفى فور الانتهاء من تنفيذ عملية الانقسام وأنه متوقع أن يتم هذا الإجراء والتأشير بالتصفية في السجل التجاري للشركة القاسمة خلال أسبوعين من تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة المنقسمة.

7 – يكون التداول على أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (شركة منقسمة) بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال أول جلسة تداول فقط على ان يتم التداول على السهم ابتداء من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها فى السوق المدرج به.

8 - إدراج أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (شركة منقسمة) بقائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على ألف من الجنيه المصرى.

9- إدراج أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (شركة منقسمة) بالقائمة (ج) للأوراق المالية الغير مسموح مزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وذلك لحين المراجعة الدورية.