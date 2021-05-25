وزيرة التجارة تبحث مع وفد بحريني إنشاء محور تجاري مباشر بين البلدين

وزير البترول يتفقد خطوات تنفيذ تطوير عدد من مشروعات القطاع بالإسكندرية

بحثت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع وفد من غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة سمير عبد الله ناس رئيس الغرفة، ورئيس اتحاد غرف تجارة مجلس التعاون الخليجي، إنشاء محور تجاري مباشر بين مصر ومملكة البحرين، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزيرة إن هذا المحور يستهدف توفير احتياجات السوق البحريني بصفة خاصة وأسواق دول الخليج العربي بصفة عامة من السلع والمنتجات الزراعية والغذائية المصرية والمتوافقة مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة بمجلس التعاون الخليجي وذلك لمواجهة تحديات جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحضر اللقاء الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والدكتور علاء عز سكرتير عام اتحاد الغرف العربية.

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر ومملكة البحرين بهدف زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة لمشروعات تعاون ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأوضحت جامع أن مصر ترحب دائماً بتعزيز علاقات التعاون المشترك مع كل الدول العربية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي المنشود ولخدمة مصالح الشعوب العربية.

وأكدت أهمية الدور المحوري لمنظمات الأعمال العربية في إيجاد شراكات حقيقية بين القطاع الخاص في مختلف الدول العربية للمساهمة في تحقيق آمال وطموحات المواطن العربي.

وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس اتحاد غرف تجارة مجلس التعاون الخليجي إلى أهمية تفعيل كل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والبحرين لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وذكر أن الغرفة تعمل حالياً على وضع خطط استراتيجية للاستفادة من هذه الاتفاقيات في مجالات الامن الغذائي والزراعة والتصدير الزراعي.

وقال سمير عبد الله ناس إن مصر مؤهلة لتكون أحد المصادر الرئيسية لتوفير احتياجات أسواق دول الخليج العربي من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، معربا عن حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات الغذائية والزراعية المصرية بدول الخليج العربي.

وأضاف أن الغرفة حددت أولويات الأمن الغذائي الخليجي مع وزراء التجارة بدول الخليج العربي لوضع استراتيجية مشتركة لتوفير المواد الغذائية لدول المنطقة خاصة في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية بحرينية مشتركة في مجال الصناعات الدوائية.

وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية إن مشروع المحور التجاري بين مصر ومملكة البحرين يستهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بصفة خاصة وبين مصر ودول الخليج العربي بصفة عامة.

وأضاف أن المشروع يسهم في الاستفادة من فائض الإنتاج الزراعي والغذائي في مصر لسد الفجوات الاستهلاكية بالسوق البحريني وأسواق مجلس التعاون الخليجي.

وذكر سكرتير عام اتحاد الغرف العربية أن الاتحاد يعمل حالياً على دراسة عدد من المشروعات المشتركة بين مصر ودول الخليج العربي.

وقال إنه يجري حصر الصناعات الخليجية المؤهلة للتصدير عالمياً لربطها بالمصانع المصرية والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تتيح للمنتج المصري بالنفاذ الحر لأسواق تتجاوز الـ 3 مليارات مستهلك.

وأضاف علاء عز أنه يجري حالياً الإعداد لعقد مؤتمر مشترك للاستثمار وتنمية التبادل التجاري بين اتحاد الغرف التجارية الخليجية والمصرية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، ووضع خارطة طريق للتعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.