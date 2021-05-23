أسعار الدواجن ترتفع مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء جنيهًا واحدًا بالمزرعة خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وبحسب السيد، ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 28 جنيهًا مقابل 27 جنيهًا بالمزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 33 و34 جنيهًا على حسب المنطقة التي تباع بها.

كما زاد سعر كرتونة البيض نصف جنيه بالمزرعة، لتباع بنحو 28 جنيهًا مقابل 27.5 جنيه، وتصل للمستهلك بنحو 33 جنيهًا.

وسجل سعر الكتكوت بين 3 و4 جنيهات بالمزرعة، وفقا لقول السيد.

واستقر سعر كيلو الدواجن البلدي الساسو بالمزرعة بنحو 27 جنيهاً، ليباع في الأسواق بنحو 32 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي الحر بالمزرعة نحو 32 جنيهًا، ويباع للمستهلك بنحو 37 جنيهًا.

وقال السيد، إن حركة الطلب على الشراء تتسم بالهدوء في المحلات، مشيرا إلى ان هذا الأمر طبيعي في فترة ما بين عيد الفطر وعيد الأضحى.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.