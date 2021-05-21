إبراهيم العربي: أحمد بهجت كان رجلا وطنيا ساهم في خدمة الاقتصاد

كتبت - نرمين إبراهيم:

نعى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام الغرفة التجارية ، رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت الذي رحل عالمنا اليوم الجمعة.

وقال العربي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الراحل أحمد بهجت كان رجلا وطنيا ساهم في خدمة الاقتصاد، وكان رئيسا لغرفة الجيزة التجارية.

وأشار العربي، إلى أن بهجت ساهم في تحقيق طفرة في غرفة التجارية الجيزة عندما كان رئيسا لها.

كما أطلقت غرفة الجيزة التجارية، اسم الدكتور أحمد بهجت، على القاعة الرئيسية للاجتماعات بالمقر الرئيسي للغرفة.

وتوفى صباح اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور أحمد بهجت مؤسس مجموعة شركات بهجت ودريم، وإنترنت مصر، ودريم لاند، وجولدي للأجهزة الكهربائية.