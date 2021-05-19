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مشتريات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:04 م الأربعاء 19 مايو 2021
مشتريات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.23% إلى مستوى 10806 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.48%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 66.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 38.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 27.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1%، إلى مستوى 10780 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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