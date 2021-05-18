وزيرة الهجرة تفتتح جلسة البورصة لتحفيز المصريين بالخارج على الاستثمار بها

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افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات البورصة المصرية، جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بحسب بيان من البورصة اليوم.

وقالت البورصة إن افتتاح الوزيرة جلسة تداول اليوم يهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لرفع مستويات معرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار بالبورصة، لزيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية المصري.

وشهد افتتاح الجلسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والنائبة شيماء حلاوة عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وحنان وجدي ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب.

وعقب انتهاء فعاليات افتتاح الجلسة، وقعت الوزيرة نبيلة مكرم ورئيس البورصة المصرية بروتوكول تعاون يقضي بالعمل على صياغة خطط عمل تستهدف نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية، وكذا التدريب العملي والنظري على التداول.

كما يتضمن البروتوكول التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين في الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم.

وأكدت نبيلة مكرم رغبة وحرص المصريين بالخارج على تنويع استثماراتهم في مصر، وهو أحد أهم توصيات مؤتمر الكيانات الذي نظمته وزارة الهجرة قبل أزمة كورونا العالمية، بمشاركة ممثلي ٥٥ كيانًا بالخارج.

وأوضحت أنه لذلك جاء الحرص على استعراض التعاون مع البورصة المصرية والشركات العاملة في المجال لتقديم معلومات حول الأدوات الاستثمارية المختلفة في سوق المال المصري، لتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار بها.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة تلقت الكثير من الاستفسارات من المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة حول كيفية الاستثمار والتداول بالبورصة المصرية، أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن مصر احتلت المركز الخامس على مستوى العالم في تحويلات العاملين بالخارج، وهو ما يرجع لثقة المصريين بالخارج في القيادة السياسية والمناخ الاستثماري في مصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وثبات سعر الصرف.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن البروتوكول يفتح آفاق إضافية للاستثمار للمصريين بالخارج وهو الاستثمار في سوق المال المصري تلبية لاحتياجاتهم.

وقالت إنه وفقا للبروتوكول سيتم تعريف المصريين بالخارج بسوق المال المصري والتداول الإلكتروني، كما سيتم تنظيم حملات ترويجية للاستثمار بالبورصة، فضلا عن الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج المتخصصين في تطوير سوق المال.

وأضافت أنه سيتم أيضا تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في سوق المال مما سيؤدي إلى زيادة استثمارات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، ثمّن الدكتور محمد فريد الجهود التي تبذلها وزارة الهجرة لدعم ورعاية شئون المصريين في الخارج، مؤكدا أن العمل الجماعي من شأنه أن يسرع من وتيرة تحقيق المستهدفات وخاصة فيما يتعلق بنشر الوعي ورفع مستويات معرفة المصريين في الخارج بأساسيات الاستثمار في البورصة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للجهود التي تبذلها إدارة البورصة لتعزيز السيولة وتنشيط التداولات، وكذا تكاملا مع سعي الدولة المصرية لنشر ثقافة الاستثمار لدى كل قطاعات الشعب المصري، وكذا العمل على دمج جموع المصريين في الحياة الاقتصادية، وخاصة المصريين في الخارج.

وأشار فريد إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع إطلاق البورصة المصرية حملة إعلامية واسعة لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية والاستثمارية لدى المواطنين، وخاصة المصريين في الخارج، وإبراز دور البورصة المصرية في تمويل واستدامة الأهداف التنموية.

وذكر أن شركات الوساطة مدعوة للمشاركة في هذا العمل عبر تنسيق إجراءات فتح الحسابات والأكواد للمصريين في الخارج وتعريفهم بكيفية بدء الاستثمار، مؤكدًا أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات.

وأضاف فريد أن ذلك يأتي من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول.

وقال إن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع إطلاق إدارة جديدة تحت اسم "Client Relation Management" في محاولة لبناء قاعدة بيانات عن كل الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض.