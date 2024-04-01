تعاون بين "إي سيرف" و "العربية للتصنيع" لتعزيز خطة التحول الرقمي

كتب- علاء حجاج:

وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون مع شركة مصر للخدمات التكنولوجية الحكومية (إي سرف ESERVE).

قال اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع إن شركة مصر للخدمات التكنولوجية الحكومية (إي سرف ESERVE)تقوم بدور محوري في تنفيذ المشروعات القومية في مجال التحول الرقمي.

أضاف في بيان صحفي صادر اليوم، أن إي سيرف لديها مركز عمليات يقوم بإدارة كبرى المشروعات القومية وتشغيلها وصيانتها.

وأوضح أن مجالات التعاون المشترك تتضمن تبادل الخبرات وتحقيق الإستفادة من الإمكانيات التكنولوجية لدى الجانبين في نقل البيانات وتكامل النظم وأمن مراكز المعلومات لتحقيق أعلى مستوى من التميز وجودة الأداء في مجال التحول الرقمي.

أشار إلى أن مشاركة مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع والمنتجات والخدمات التي تقدمها الهيئة في المشروعات القومية الكبري التي تقوم بتنفيذها شركة إي سرف مما يساهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

قال اللواء نادر محمود إمام، العضو المنتدب لشركة مصر للخدمات التكنولوجية الحكومية (إي سرف ESERVE) إن الهدف من التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يأتي بهدف عقد المزيد من الشراكات المشتركة في كافة مجالات التحول الرقمي، بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والعقول البشرية بالهيئة.