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مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة 1% في نهاية تعاملات اليوم

02:52 م الثلاثاء 18 مايو 2021
مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة 1% في نهاية تعاملات اليوم

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 1% إلى مستوى 10780 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.08%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.04%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 149 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 138.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 287.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.87%، إلى مستوى 10674 نقطة.

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