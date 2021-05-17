أسعار الذهب العالمية ترتفع مع أولى جلسات الأسبوع
كتبت- شيرين صلاح:
صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.52% في بداية تعاملات اليوم الاثنين أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية، بحسب وكالة بلومبرج.
ووفقًا لبيانات الوكالة، ارتفع سعر أوقية الذهب إلى 1853.4 دولار في الساعة 10:09 بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر الأوقية 1843.4 دولار بختام جلسة الجمعة الماضية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
245721
عدد المصابين
-
181478
عدد المتعافين
-
14327
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
163687843
عدد المصابين
-
142126727
عدد المتعافين
-
3392534
عدد الوفيات
إعلان