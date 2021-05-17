أسعار الذهب العالمية ترتفع مع أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.52% في بداية تعاملات اليوم الاثنين أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية، بحسب وكالة بلومبرج.

ووفقًا لبيانات الوكالة، ارتفع سعر أوقية الذهب إلى 1853.4 دولار في الساعة 10:09 بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر الأوقية 1843.4 دولار بختام جلسة الجمعة الماضية.