أسعار الذهب العالمية ترتفع مع أولى جلسات الأسبوع

10:41 ص الإثنين 17 مايو 2021
أسعار الذهب العالمية ترتفع مع أولى جلسات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.52% في بداية تعاملات اليوم الاثنين أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية، بحسب وكالة بلومبرج.

ووفقًا لبيانات الوكالة، ارتفع سعر أوقية الذهب إلى 1853.4 دولار في الساعة 10:09 بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر الأوقية 1843.4 دولار بختام جلسة الجمعة الماضية.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب أوقية الذهب

الخبر التالى:

ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 245721

    عدد المصابين

  • 181478

    عدد المتعافين

  • 14327

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 163687843

    عدد المصابين

  • 142126727

    عدد المتعافين

  • 3392534

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الأسبوع المقبل.. تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر مايو لموظفي الحكومة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا