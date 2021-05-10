أسعار الذهب العالمية يصعد في أولى جلسات الأسبوع

10:10 ص الإثنين 10 مايو 2021
أسعار الذهب العالمية يصعد في أولى جلسات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.22% في بداية تعاملات اليوم الاثنين أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بجلسة الجمعة الماضية، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة بلغت أسعار أوقية الذهب 1835.1 دولار في الساعة 9:58 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب سجلت بختام تعاملات الجمعة الماضية 1731.4 دولار.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب الذهب العالمي

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البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الاثنين
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