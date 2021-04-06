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أسعار الذهب ترتفع في مصر اليوم الثلاثاء.. وتوقعات بالمزيد

05:11 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
أسعار الذهب ترتفع في مصر اليوم الثلاثاء.. وتوقعات بالمزيد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد سعر الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، وذلك تأثرًا بصعود المعدن عالميًا.

وقال ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 760 جنيهًا مقابل 756 جنيهًا في تعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 651 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 869 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6080 جنيهًا.

وتوقع فرج ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بالسوق المحلي، مع زيادة سعره بالبورصات العالمية.

ويرى رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب، أن الفرصة ما زالت جيدة أمام الزبائن للشراء في الوقت الحالي، وأن المستوى الحالي لأسعار الذهب يعتبر مناسبًا للشراء.

وعالميًا، صعدت أسعار الذهب نحو 15.1 دولار في الأوقية بنسبة ارتفاع بلغت 0.88%؛ ليسجل سعر الأوقية 1743.5 دولار في الساعة 4:50 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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