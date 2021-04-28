أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية جلسة اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة بلغت 0.54%، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1767.05 دولار، في تمام الساعة 9:28 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب سجلت بختام تعاملات جلسة أمس نحو 1881.3 دولار، بحسب بلومبرج.